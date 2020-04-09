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Погрузка зерна в Новосибирском регионе ЗСЖД в марте увеличилась на 22,7 %

сегодня 10:01

Фото с сайта streetmarket.ru

Объём погрузки зерна в марте 2020 года в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги составил 42 тысячи тонн; это на 22,7 % больше, чем в феврале 2020 года.

Всего с начала 2020 года со станций региона отгружено более 102 тысяч тонн зерна. Вагонами-зерновозами доставлено 92 тысячи тонн зерна или 90 % от перевезённого зерна в регионе. Отметим, что в объёме перевезённых зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители к перевозкам предъявляют семена, ячмень и другие зерновые культуры.

Для обеспечения экспортных перевозок зерновых активно используются контейнеры. В Новосибирском регионе Западно-Сибирской магистрали погрузка грузов в контейнерах за 5 лет увеличилась в 2 раза, а зерна в контейнерах – более чем в 8 раз.

Также в марте в регионе погружено и отправлено в другие субъекты РФ более 21 тысячи тонн продовольственных грузов, что на 33 % больше, чем в феврале 2020 года.

Напомним, 15 апреля стало известно, что в Новосибирском регионе ЗСЖД увеличилось количество сформированных контейнерных поездов.

Автор:
Антон Яковлев

Теги

РЖД
зерно
ЗСЖД

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