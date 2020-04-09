Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Пособие 5000 рублей от Путина: кому положено и как оформить в апреле 2020 года

сегодня 12:47

Фото с сайта pixabay.com

Право на пособие 5000 рублей имеют родители ребёнка младше 3 лет; заявления на выплату можно подать в электронном виде до 1 октября.

С апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трёх лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля этого года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

То есть пособие положено детям, рождённым после 1 апреля 2017 года и до 30 июня 2020 года.

Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября 2020 года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения пособия на ребёнка до трёх лет достаточно подать заявление в электронной форме, никаких дополнительных документов владельцу сертификата предоставлять не нужно. Заявление можно оформить в личном кабинете на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru или сайте Госуслуг gosuslugi.ru.

Пособие должно помочь молодым родителям преодолеть материальные проблемы, связанные с периодом самоизоляции и снижением доходов.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 25 марта президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и поручил правительству обеспечить с 1 апреля дополнительными выплатами семьи с детьми в возрасте до 3 лет.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

пособия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

154401
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
84641
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
83515
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71143
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49870
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
49165
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
33301
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии