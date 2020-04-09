Пособие 5000 рублей от Путина: кому положено и как оформить в апреле 2020 года

сегодня 12:47 Поделиться

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Право на пособие 5000 рублей имеют родители ребёнка младше 3 лет; заявления на выплату можно подать в электронном виде до 1 октября.

С апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трёх лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля этого года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

То есть пособие положено детям, рождённым после 1 апреля 2017 года и до 30 июня 2020 года.

Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября 2020 года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения пособия на ребёнка до трёх лет достаточно подать заявление в электронной форме, никаких дополнительных документов владельцу сертификата предоставлять не нужно. Заявление можно оформить в личном кабинете на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru или сайте Госуслуг gosuslugi.ru.

Пособие должно помочь молодым родителям преодолеть материальные проблемы, связанные с периодом самоизоляции и снижением доходов.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 25 марта президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и поручил правительству обеспечить с 1 апреля дополнительными выплатами семьи с детьми в возрасте до 3 лет.