Пособие на ребёнка до 3 лет: куда подавать заявление на 5000 рублей

сегодня 18:07 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Право на пособие от Путина имеют родители ребёнка младше 3 лет; подать заявление на выплату 5 тысяч рублей можно дистанционно.

Новое пособие на ребёнка будут платить три месяца – с апреля по июнь.

Выплата полагается и тем, у кого сертификат на маткапитал ещё не израсходован, и тем, кто его уже полностью потратили. Главное условие – возраст ребёнка. Пособие положено детям, рождённым после 1 апреля 2017 года и до 30 июня 2020 года.

Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября 2020 года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения пособия на ребёнка до трёх лет достаточно подать заявление в электронной форме, никаких дополнительных документов владельцу сертификата предоставлять не нужно. Заявление можно оформить в личном кабинете на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru или сайте Госуслуг gosuslugi.ru.

Чтобы подать заявление на сайте Госуслуг, зайдите в личный кабинет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/ Введите логин и пароль. После того, как вы попали в свой личный кабинет, выберите вкладку «Услуги», затем выберите раздел «Семья и дети». Далее выбираете пункт «Ежемесячная выплата семьям, имеющим право на маткапитал, на детей до 3 лет». После этого откроется форма заявления.

В пункте 4 заполните сведения о ребёнке. При этом в разделе «Реквизиты актовой записи о рождении», необходимо указывать не номер свидетельства о рождении, а именно номер акта о рождении.

Пособие должно помочь молодым родителям преодолеть материальные проблемы, связанные с периодом самоизоляции и снижением доходов.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 25 марта президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и поручил правительству обеспечить с 1 апреля дополнительными выплатами семьи с детьми в возрасте до 3 лет.