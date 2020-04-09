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Предпринимателям и жителям Новосибирской области 17 апреля расскажут о мерах поддержки в период противодействия коронавирусу

сегодня 11:59

Фото с сайта pixabay.com

Сразу две «прямые телефонные линии» пройдут в общественной приёмной губернатора в пятницу, 17 апреля; на них расскажут о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а также о социальной поддержке граждан в период действия режима повышенной готовности на территории Новосибирской области.

В пятницу, 17 апреля, в общественной приёмной губернатора Новосибирской области пройдут сразу две «прямые телефонные линии».

С 10:00 до 12:00 в общественной приёмной губернатора по бесплатному телефону 8 800 700-84-73 будет работать «прямая линия» по вопросу «О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в период действия повышенной готовности на территории Новосибирской области». На вопросы представителей бизнеса ответят сотрудники министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства экономического развития региона.

С 14:00 до 16:00 по бесплатному телефону 8 800 700-84-73 состоится вторая «прямая линия» по вопросу «О мерах социальной поддержки граждан в период действия режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». Жители региона смогут задать интересующие их вопросы представителям региональных министерств труда и социального развития, здравоохранения, образования, а также Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Напомним, 15 апреля Андрей Травников ознакомился с работой будущего инфекционного госпиталя в Новосибирске.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Правительство Новосибирской области
прямая линия
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