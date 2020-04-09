Путин о переносе парада Победы и других мерах в связи с коронавирусом: выступление президента на заседании Совбеза РФ – прямая трансляция на Сиб.фм

сегодня 19:23 Поделиться

Фото kremlin.ru

Президент РФ выступит на заседании Совета безопасности; вероятнее всего, там он объявит о переносе парада в честь Дня Победы.

Президент России Владимир Путин 16 апреля выступит на заседании Совбеза. Там глава государства сообщит о мерах, принимаемых для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране.

Также СМИ сообщают, что на заседании Путин объявит о переносе парада в честь Дня Победы на Красной площади. Предварительное время начала – 21:15 по новосибирскому времени (17:15 по мск).

Прямую трансляцию с выступления главы государства будет вести телеканал «Россия 24». Также она будет доступна в материале Сиб.фм.

По предварительным данным, озвученным в СМИ, президент объявит, что парад в честь Дня Победы будет перенесён на 24 июня. Ранее с этой просьбой к Владимиру Путину обратились представители ветеранских организаций.

Владимир Путин ранее четыре раза выступал с обращением к гражданам на тему распространения коронавирусной инфекции. Первое прошло 25 марта – тогда глава государства объявил о введении в России нерабочей недели с 30 марта до 3 апреля. Во время второго выступления Путин продлил нерабочий режим до конца месяца, наделив глав регионов полномочиями самостоятельно корректировать его сроки. В последующих обращениях президент заявлял о введении дополнительных мер поддержки для бизнеса, экономики, граждан и системы здравоохранения.