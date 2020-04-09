Путин перенёс парад в честь Дня Победы

сегодня 22:10 Поделиться

Глава государства выступил на заседании Совбеза; Путин перенёс парад 9 мая.

Парад в честь празднования Дня Победы перенесён на более поздний срок. Об этом на заседании Совета безопасности РФ сообщил президент Владимир Путин.

"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены", — сказал он.

Ранее с просьбой перенести парад Победы к Путину обратились ветеранские организации.