Путин перенёс парад в честь Дня Победы
Глава государства выступил на заседании Совбеза; Путин перенёс парад 9 мая.
Парад в честь празднования Дня Победы перенесён на более поздний срок. Об этом на заседании Совета безопасности РФ сообщил президент Владимир Путин.
"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены", — сказал он.
Ранее с просьбой перенести парад Победы к Путину обратились ветеранские организации.
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