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Путин перенёс парад в честь Дня Победы

сегодня 22:10

Глава государства выступил на заседании Совбеза; Путин перенёс парад 9 мая.

Парад в честь празднования Дня Победы перенесён на более поздний срок. Об этом на заседании Совета безопасности РФ сообщил президент Владимир Путин.

"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены", — сказал он.

Ранее с просьбой перенести парад Победы к Путину обратились ветеранские организации.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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