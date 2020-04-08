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Разворот на Есенина: двух маленьких девочек увезла скорая после ДТП в Новосибирске

сегодня 18:26

Фото пресс-службы УГИБДД по Новосибирску, из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

ДТП с участием двух иномарок произошло в Новосибирске; в аварии пострадали дети.

Две девочки в возрасте одного года и шести лет попали в больницу после ДТП в Новосибирске. Авария произошла в 16:50 по местному времени. Об этом рассказали в пресс-службе городского УГИБДД.

Там уточнили, что за рулём Toyota Camry находилась девушка 1996 года рождения. Она ехала по улице Волочаевской со стороны проспекта Дзержинского в сторону Гусинобродского шоссе.

«На улице Есенина, во время совершения разворота, произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo, за рулём также находилась девушка 1982 года рождения. Она двигалась в попутном направлении», – объяснили правоохранители.

В результате ДТП пострадала водитель Chevrolet Aveo и двое детей-пассажиров.

«Две девочки, 1 год и 6 лет, с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга" доставлены в больницу», – добавили в ГИБДД.

По предварительной информации, дети находились в автокреслах.

Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, инспекторы устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, 8 апреля лишённый прав водитель устроил смертельное ДТП в Новосибирске.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

ДТП
Новосибирск

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