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Реализацию противоэпидемических мер на объектах строительства проконтролировал Андрей Травников

сегодня 17:23

Фото правительства Новосибирской области

Профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории строительных площадок продемонстрировали губернатору Новосибирской области в ходе выездных совещаний в жилые комплексы «Радуга Сибири» концерна «Сибирь» и «Приозёрный» ООО «Энергомонтаж»; с 6 апреля строительные компании смогли возобновить работу при условии соблюдения всех противоэпидемиологических мер.

С 6 апреля строительные компании возобновили свою деятельность после недельного режима всеобщей самоизоляции. В четверг, 16 апреля, глава Новосибирской области провёл выездное совещание на строительных площадках жилых комплексов «Радуга Сибири» концерна «Сибирь» и «Приозёрный» ООО «Энергомонтаж».

Андрей Травников напомнил, что перед принятием решения о возобновлении работы промышленных предприятий и строительных компаний проводились встречи с руководителями крупных организаций Новосибирской области в этих отраслях. Руководители компаний подтвердили свою заинтересованность в безопасности своих коллективов и возьмут на себя обязательства по реализации дополнительных мер защиты от инфекции

«С 6 апреля предприятия строительного комплекса возобновили свою работу. На данный момент это более двух тысяч организаций – строители, поставщики материалов, заводы по производству изделий и материалов», – сказал губернатор.

Это достаточно большие коллективы численностью в сотни и тысячи человек. Принятие решения было необходимым, так как при длительном простое строительного комплекса могла пострадать целая кооперационная цепочка. Кроме того, могли пострадать покупатели квартир. Во время недели простоя они наблюдали через видеокамеры объектов, что здесь тишина, и такая перспектива пугала людей. Поэтому решение о возобновлении работы строительных организаций было необходимо.

На площадке строительства ЖК «Приозёрный» губернатор оценил общий уровень культуры производства, назвав его «достаточно высоким».

«Это проявляется и в особый период пандемии. Здесь продумано всё до мелочей – от работы проходной при доступе на стройплощадку до организации быта строителей. Комната приёма пищи переоборудована под особый период. Выделен изолятор на тот случай, если кто-то из рабочих почувствует недомогание – до момента прибытия врачей человека можно будет изолировать. Я удовлетворён тем, как подходят руководители к обеспечению мер безопасности, включая санитарную безопасность, для своих сотрудников», – отметил Андрей Травников.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт подчеркнул, что контролируют строгое соблюдение и выполнение всех противоэпидемических мероприятий, полный комплекс санитарных, защитных мер, обеспечивающих безопасность и здоровье работников, в первую очередь руководители предприятий и организаций. В этом им помогают специалисты управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Напомним, с 13 апреля разрешили выйти на работу некоторым организациям и предприятиям.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

строительство
Правительство Новосибирской области

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