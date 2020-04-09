Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Реаниматолог попросил на коленях не выходить из дома

сегодня 03:48

Фото с сайта online47.ru

Врач-реаниматолог из Ленобласти Никита Запасников в стихах и "на коленях" попросил детей и взрослых соблюдать самоизоляцию.

Новые случаи коронавирусной инфекции, по данным на 15 апреля, обнаружены у жителей шести районов Ленинградской области. Врач-реаниматолог Морозовской больницы записал видеообращение к населению и буквально умолял не покидать свои дома.

"И я прошу вас на коленях, прошу людей всех поколений — не выходите за порог, не приближайте этот рок", – приводит слова доктора Online47.

В Ленобласти 108 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в 47-м регионе Covid-19 заболели 298 человек, пять пациентов выздоровели. Как поясняют в Роспотребнадзоре по Ленинградской области, новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в шести районах 47-го региона – Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском и Бокситогорском. При этом 88 заболевших – работники-мигранты в Новосергиевке.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

147673
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
84456
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
80087
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
70975
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49694
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
49111
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
33259
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии