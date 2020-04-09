Реаниматолог попросил на коленях не выходить из дома
Фото с сайта online47.ru
Врач-реаниматолог из Ленобласти Никита Запасников в стихах и "на коленях" попросил детей и взрослых соблюдать самоизоляцию.
Новые случаи коронавирусной инфекции, по данным на 15 апреля, обнаружены у жителей шести районов Ленинградской области. Врач-реаниматолог Морозовской больницы записал видеообращение к населению и буквально умолял не покидать свои дома.
"И я прошу вас на коленях, прошу людей всех поколений — не выходите за порог, не приближайте этот рок", – приводит слова доктора Online47.
В Ленобласти 108 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в 47-м регионе Covid-19 заболели 298 человек, пять пациентов выздоровели. Как поясняют в Роспотребнадзоре по Ленинградской области, новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в шести районах 47-го региона – Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском и Бокситогорском. При этом 88 заболевших – работники-мигранты в Новосергиевке.
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