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Рекордное количество умерших от коронавируса зарегистрировано в России – за сутки скончались 34 человека

сегодня 14:50

Фото с сайта pixabay.com

34 человека умерли в России за минувшие сутки от коронавируса; всего COVID-19 подтверждён почти у 28 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 34 летальных исхода от коронавируса за сутки. Об этом 16 апреля сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения инфекции.

За весь период зафиксировано 232 летальных исхода,

Также оперштаб сообщает, что всего за минувшие сутки подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

смерть
коронавирус

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