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Рекордный рост: коронавирус в Новосибирске подтвердился ещё у 11 пациентов

сегодня 10:16

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

11 новых заболевших коронавирусом выявили в Новосибирске к утру 16 апреля; это максимальный прирост с начала эпидемии.

Количество пациентов с диагнозом COVID-19 в Новосибирске продолжат расти. 16 апреля инфекция подтвердилась сразу у 11 человек – это рекордный показатель суточной заболеваемости в городе.

Как уточнили в региональном оперативном штабе, четыре человека из вновь выявленных – люди из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов.

«Семь человек никуда не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали», – подчеркнули специалисты.

Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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