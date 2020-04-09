Рекордный рост: коронавирус в Новосибирске подтвердился ещё у 11 пациентов

сегодня 10:16 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

11 новых заболевших коронавирусом выявили в Новосибирске к утру 16 апреля; это максимальный прирост с начала эпидемии.

Количество пациентов с диагнозом COVID-19 в Новосибирске продолжат расти. 16 апреля инфекция подтвердилась сразу у 11 человек – это рекордный показатель суточной заболеваемости в городе.

Как уточнили в региональном оперативном штабе, четыре человека из вновь выявленных – люди из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов.

«Семь человек никуда не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали», – подчеркнули специалисты.

Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались.