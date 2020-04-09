Рецепт кулича на Пасху-2020: традиционный вариант

сегодня 16:39 Поделиться

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Пасхальный кулич – главное блюдо церковного праздника; приготовить кулич можно дома, традиционный рецепт – с глазурью и изюмом.

Вкус бабушкиного кулича знаком нам с детства. Однако за выпечку берутся далеко не все хозяйки. Многие предпочитают покупать кулич в магазине. И зря – традиционный рецепт не сложен и на приготовление кулича уйдёт не так уж много времени. Зато процесс выпечки позволит ещё больше ощутить атмосферу праздника и сплотит с членами семьи – ведь наверняка помогать хозяйке захотят муж, дети или старшие родственники.

Для традиционного кулича с изюмом вам понадобится:

молоко — 500 мл;

яйца — 6 шт;

мука — 1 кг;

сахар — 300 г;

ванильный сахар — 1 ч. л;

свежие дрожжи — 50 г;

соль — 1 ч. л;

масло сливочное — 200 г;

изюм — 250 г.

Для приготовления глазури возьмите:

яичный белок — 1 шт;

сахарная пудра — 150 г;

посыпка для кулича из магазина – 1 пачка

Хозяйке на заметку:

Для кулича лучше взять живые, а не сухие дрожжи: благодаря им тесто лучше поднимается.

Муку берите высшего сорта, перед применением насыщайте её кислородом с помощью просеивания.

Яйца тоже лучше брать свежие. Причём для глазури белок нужно предварительно охладить.

По традиции выпекают куличи обычно за три дня до Пасхи, в Чистый четверг.

Приготовление:

Первым делом нужно сделать опару. Для этого растворите дрожжи в тёплом молоке. Добавьте 500 граммов муки и замесите опару. Оставьте миску с опарой в тёплом месте на полчаса, накрыв полотенцем.

Далее желтки отделите от белков. Белки взбейте в пышную пену. Желтки разотрите с сахаром и солью добела и влейте в поднявшуюся опару.

Затем в пока ещё жидкое тесто добавьте размягчённое сливочное масло, вымесите.

Далее добавьте взбитые белки и всыпьте оставшуюся муку.

Накройте посуду полотенцем и оставьте тесто в тёплом месте примерно на час, чтобы оно поднялось.

Перед тем как печь куличи, подготовьте изюм. Промойте и залейте его кипятком. Когда тесто увеличится в два раза, добавьте изюм, перемешайте.

Формы смажьте маслом и заполните их тестом на 1/3. Выпекают куличи при температуре 180 °С 45 минут.

Для глазури охлаждённый белок взбейте с сахарной пудрой в густую пену. Наносите глазурь, только когда выпечка остынет, иначе она растечётся. По желанию украсьте сдобу кондитерской посыпкой.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал об оригинальных способах покрасить яйца на Пасху.