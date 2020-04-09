Рецепт кулича на Пасху-2020: традиционный вариант
Фото с сайта pixabay.com
Пасхальный кулич – главное блюдо церковного праздника; приготовить кулич можно дома, традиционный рецепт – с глазурью и изюмом.
Вкус бабушкиного кулича знаком нам с детства. Однако за выпечку берутся далеко не все хозяйки. Многие предпочитают покупать кулич в магазине. И зря – традиционный рецепт не сложен и на приготовление кулича уйдёт не так уж много времени. Зато процесс выпечки позволит ещё больше ощутить атмосферу праздника и сплотит с членами семьи – ведь наверняка помогать хозяйке захотят муж, дети или старшие родственники.
Для традиционного кулича с изюмом вам понадобится:
Для приготовления глазури возьмите:
Хозяйке на заметку:
Для кулича лучше взять живые, а не сухие дрожжи: благодаря им тесто лучше поднимается.
Муку берите высшего сорта, перед применением насыщайте её кислородом с помощью просеивания.
Яйца тоже лучше брать свежие. Причём для глазури белок нужно предварительно охладить.
По традиции выпекают куличи обычно за три дня до Пасхи, в Чистый четверг.
Приготовление:
Первым делом нужно сделать опару. Для этого растворите дрожжи в тёплом молоке. Добавьте 500 граммов муки и замесите опару. Оставьте миску с опарой в тёплом месте на полчаса, накрыв полотенцем.
Далее желтки отделите от белков. Белки взбейте в пышную пену. Желтки разотрите с сахаром и солью добела и влейте в поднявшуюся опару.
Затем в пока ещё жидкое тесто добавьте размягчённое сливочное масло, вымесите.
Далее добавьте взбитые белки и всыпьте оставшуюся муку.
Накройте посуду полотенцем и оставьте тесто в тёплом месте примерно на час, чтобы оно поднялось.
Перед тем как печь куличи, подготовьте изюм. Промойте и залейте его кипятком. Когда тесто увеличится в два раза, добавьте изюм, перемешайте.
Формы смажьте маслом и заполните их тестом на 1/3. Выпекают куличи при температуре 180 °С 45 минут.
Для глазури охлаждённый белок взбейте с сахарной пудрой в густую пену. Наносите глазурь, только когда выпечка остынет, иначе она растечётся. По желанию украсьте сдобу кондитерской посыпкой.
Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал об оригинальных способах покрасить яйца на Пасху.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают