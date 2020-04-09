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Россияне получат льготную ипотеку под 6,5% годовых - Путин

сегодня 21:25

Фото kremlin.ru

Президент РФ объявил о новых мерах поддержки граждан из-за коронавируса; планируется снижение процентной ставки по ипотеке.

Процентная ставка по ипотеке может быть снижена до 6,5%. Об этом во время совещания с правительством 16 апреля заявил президент РФ Владимир Путин. На эту программу будет выделено около 6 миллиардов рублей.

По этой программе жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут получить жильё в ипотеку по указанному проценту стоимостью до 8 миллионов рублей, в регионах — до 3 миллионов рублей.

За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года, добавил Путин.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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