Сбежать с карантина: на что готовы пойти жители Новосибирской области

сегодня 14:32 Поделиться

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На 16 апреля под наблюдением врачей находилось 1657 жителей Новосибирской области; однако не все они соблюдают предписания санитарных врачей о самоизоляции.

Жители Новосибирской области придумывают самые невероятные причины и способы, чтобы избежать двухнедельного нахождения в карантине. Как рассказали в правительстве региона, продолжаются рейды по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения коронавирусной инфекции.

Так, молодая жительница города Барабинска, несмотря на выданное сотрудниками Роспотребнадзора предписание, дважды выходила в общественные места. Она должна была находиться на карантине с 9 по 23 апреля в своей квартире под медицинским наблюдением и соблюдать санэпидрежим. За нарушение карантина женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ещё одни нарушители – супружеская пара из Магадана. Они прилетели из-за границы 26 апреля. И в течение двух недель были должны находиться на самоизоляции в квартире у друзей, расположенной в Заельцовском районе города Новосибирск. Самоизоляция у них должна была закончиться 11 апреля. Однако, не дожидаясь срока окончания карантина, они 5 апреля приехали в аэропорт Толмачёво, чтобы улететь на родину. Таким образом, они подвергли окружающих опасности. В результате им присуждены штрафы и продолжение карантина в Новосибирске.

Всего за истёкший период за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», задержано 28 человек. Девятерых уже оштрафовали на 15 000 рублей каждого. Общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей. Также по ранее действовавшей статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица» за подобные деяния к административной ответственности привлечено 12 человек.

Совместные проверки полиции и органов власти в Новосибирской области будут проводиться до конца апреля по предприятиям и организациям. Сотрудники мэрии Новосибирска совместно с полицией будут проводить рейды по местам уличной торговли на предмет соблюдения действующих норм в условиях распространения коронавируса

Ранее в ходе мониторинга торговых объектов уже было выявлено 15 торговых центров, где работали отделы, не включённые в перечень товаров первой необходимости. Также составлен протокол об административном правонарушении в отношении владельца ночного клуба в Ленинском районе. Поздним вечером 10 апреля его администратор обслуживал более 10 человек. Посетители употребляли алкоголь, предавались празднеству и утехам с дозволения руководства и персонала клуба, а также не соблюдали социальную дистанцию. За нарушение владелец клуба понесёт административную ответственность.

В среду, 15 апреля, в ходе рейдовых мероприятий проверено шесть торговых центров в Новосибирске. В одном из них – «Континенте» в Октябрьском районе – работал магазин мебели, которая не входит в перечень товаров повседневного спроса. Сотрудниками регионального минпромторга вынесено определение и начато административное расследование. Юридическому лицу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Всего правоохранительными органами составлено и направлено в суд 58 административных протоколов, из них 28 в отношении физических лиц и 30 в отношении юридических лиц. По этой статье наказаны 12 юридических лиц (10 оштрафовано на общую сумму 247,5 тысячи рублей, двое приостановили свою деятельность на 25 суток и трое – на 30 суток).

Кроме того, в общественных местах с жителями уже проведено более 50 тысяч профилактических бесед о необходимости соблюдения режима всеобщей самоизоляции. На 17 граждан, грубо нарушивших всеобщую самоизоляцию, составлены и направлены в суд административные протоколы, двоим уже выписаны штрафы по 1000 рублей.

Напомним, 14 апреля правительством Новосибирской области был утверждён список организаций, кто может штрафовать за нарушение режима самоизоляции.