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Школам в Красноярском крае рекомендовано досрочно завершить учебный год по нескольким предметам

сегодня 06:28

Фото с сайта pixabay.com

Министерство образования края предложило аттестовать учеников по 10 предметам уже сейчас; неизученную часть программы планируется перенести на следующий год.

Министр образования края Светлана Маковская предложила 1-9 классам досрочно завершить изучение "Музыки", "Изобразительного искусства", "Технологии", "ОБЖ", "Физической культуры", "Родного языка", "Литературного чтения на родном языке", "Родная литература", "Основы религиозной культуры и светской этики" и "Основ духовно-нравственной культуры народов России". Неосвоенную часть программы предложено перенести на следующий учебный год.

В 10-х классах аналогичным образом предложено перенести изучение "Астрономии", "Искусства (МХК)", "Технологии", "Физической культуры", "ОБЖ" и "Основ регионального развития". Данные предметы не входят в перечень итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

По остальным предметам с 1 по 11 классы продолжается дистанционное обучение. Однако министр настоятельно рекомендовала сократить объем заданий и время пребывания детей за компьютером. Сейчас родители жалуются на горячую линию, что нагрузка превышает допустимые нормы, сообщает оперштаб края.

Напомним, 10 апреля министр образования Новосибирской области признал неготовность региона к дистанционному обучению.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

образование
Красноярский край

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