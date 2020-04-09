Спад числа заразившихся коронавирусом в Москве ожидают не раньше лета

сегодня 09:15 Поделиться

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Конец апреля - начало мая будет переломным по числу новых случаев коронавируса в Москве; спад эпидемии в столице Минздрав ожидает в июне-июле.

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве. Прогноз по развитию заболеваемости в столице дал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в эфире канала «Доктор».

«Я думаю, что конец апреля — начало мая будет переломным. И мы должны ступить в Москве на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне и июле», – сказал врач.

Он подчеркнул, что это станет возможно при соблюдении всех мер профилактики и безопасности.

Сегодня Москва находится на первом месте по числу заражённых коронавирусом в стране.

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом. По последним данным, в столице инфицированы почти 15 тысяч человек. 15 апреля от коронавируса в Москве скончались семь человек. Общее число погибших выросло до 113 человек.

Напомним, по данным на 15 апреля, количество заражённых в России превысило 24 тысячи человек.