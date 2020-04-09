Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Спад числа заразившихся коронавирусом в Москве ожидают не раньше лета

сегодня 09:15

Фото с сайта pixabay.com

Конец апреля - начало мая будет переломным по числу новых случаев коронавируса в Москве; спад эпидемии в столице Минздрав ожидает в июне-июле.

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве. Прогноз по развитию заболеваемости в столице дал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в эфире канала «Доктор».

«Я думаю, что конец апреля — начало мая будет переломным. И мы должны ступить в Москве на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне и июле», – сказал врач.

Он подчеркнул, что это станет возможно при соблюдении всех мер профилактики и безопасности.

Сегодня Москва находится на первом месте по числу заражённых коронавирусом в стране.

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом. По последним данным, в столице инфицированы почти 15 тысяч человек. 15 апреля от коронавируса в Москве скончались семь человек. Общее число погибших выросло до 113 человек.

Напомним, по данным на 15 апреля, количество заражённых в России превысило 24 тысячи человек.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

Москва
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

151433
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
84560
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
82068
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71068
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49791
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
49146
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
33287
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии