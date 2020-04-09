Спикер Совфеда Матвиенко не нашла предпосылок для отмены майских праздников из-за коронавируса в России

сегодня 17:55 Поделиться

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В Совете федерации прокомментировали возможность отмены майских праздников в России: по мнению Валентины Матвиенко, для этого сейчас нет причин.

Для переноса или отмены майских праздников из-за коронавируса в России сейчас нет предпосылок. Об этом в четверг, 16 апреля, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. По её мнению, ситуация будет меняться в зависимости от динамики распространения эпидемии.

Также Матвиенко прокомментировала возможность переноса парада в честь Дня Победы 9 мая. По её словам, этот вариант сейчас рассматривается, однако окончательное решение огласит президент РФ Владимир Путин. Её слова подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ждём объявления президента», – сказал он.

В четверг Путин продолжит серию отраслевых совещаний, очередное из них будет посвящено ситуации в строительной индустрии, добавил Песков.