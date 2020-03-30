США обвинили ВОЗ в пандемии и излишней лояльности к Китаю

сегодня 05:53 Поделиться

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Всемирная организация здравоохранения перестанет получать финансирование от США: президент страны Дональд Трамп назвал несколько причин для этого.

Соединённые Штаты были самым главным финансовым донором ВОЗ. Однако накануне президент страны Трамп заявил, что финансирования больше не будет. Он недоволен тем, как организация отреагировала на распространение коронавируса и считает, что она не выполнила свои прямые обязанности, допустив пандемию, пишет "КоммерсантЪ".

По мнению Трампа, ВОЗ должна была еще при очаге в Китае выяснить всю серьезность ситуации, открыто высказать это мировому сообществу. И тогда такого количества смертей удалось бы избежать. Пока финансирование приостановлено на время расследования. Трамп подчеркнул, что пришло время спросить с ВОЗ.

Вторая претензия к организации — излишняя лояльность к Китаю, который до середины января скрывал передачу вируса от человека к человеку, хотя из Уханя уже поступала масса данных об обратном. Трамп уверен, что ВОЗ не нужно было идти на поводу у КНР, а проверить поступающие данные, потому что это их прямые обязанности.

Напомним, в конце марта ВОЗ заявила, что коронавирус не передаётся по воздуху.