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Стало известно, где губернатор Новосибирской области Травников встретит Пасху

сегодня 17:33

Коллаж Сиб.фм

Глава региона на Пасху планирует остаться дома; пасхальное богослужение Андрей Травников собирается смотреть по телевизору.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников намерен встретить Пасху дома и посмотреть трансляцию службы из Вознесенского собора в онлайн-режиме. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе главы региона.

Там напомнили, что в связи со сложной эпидемической ситуацией в Новосибирске и районах области временно приостановлено посещение гражданами церквей. Исключение сделано только священнослужителям и лицам, обеспечивающим проведения онлайн-трансляций богослужений.

В канун наступления христианских праздников – Вербного воскресенья и Пасхи Христовой – Андрей Травников попросил верующих Новосибирской области следовать рекомендациям властей и обращению патриарха Кирилла – воздержаться от посещения храмов, молиться дома и праздновать светлый праздник Христова Воскресенья в кругу семьи.

Именно так планирует отпраздновать Пасху и сам руководитель региона.

Напомним, посмотреть прямую трансляцию из Вознесенского собора Новосибирска можно будет на сайте Сиб.фм.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Травников Андрей
Пасха
Новосибирск

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