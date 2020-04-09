Стало известно, где губернатор Новосибирской области Травников встретит Пасху

сегодня 17:33 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Глава региона на Пасху планирует остаться дома; пасхальное богослужение Андрей Травников собирается смотреть по телевизору.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников намерен встретить Пасху дома и посмотреть трансляцию службы из Вознесенского собора в онлайн-режиме. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе главы региона.

Там напомнили, что в связи со сложной эпидемической ситуацией в Новосибирске и районах области временно приостановлено посещение гражданами церквей. Исключение сделано только священнослужителям и лицам, обеспечивающим проведения онлайн-трансляций богослужений.



В канун наступления христианских праздников – Вербного воскресенья и Пасхи Христовой – Андрей Травников попросил верующих Новосибирской области следовать рекомендациям властей и обращению патриарха Кирилла – воздержаться от посещения храмов, молиться дома и праздновать светлый праздник Христова Воскресенья в кругу семьи.

Именно так планирует отпраздновать Пасху и сам руководитель региона.

Напомним, посмотреть прямую трансляцию из Вознесенского собора Новосибирска можно будет на сайте Сиб.фм.