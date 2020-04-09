Страстная пятница 2020: что нужно и что категорически нельзя делать в этот день

сегодня 18:05 Поделиться

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Страстная пятница – самый строгий день Великого поста; в этот день надо отложить все мирские дела.

Страстная пятница отмечается за 2 дня до Пасхи, т. е. в 2020 году она выпадает на 17 апреля. Это памятный день, в который с особым почтением вспоминают о физических и душевных страданиях Христа.

Этот день – один из самых строгих, ограничений очень много и по возможности стоит придерживаться их.

Обычно верующие посещают храм в этот день, однако в этом году из-за ограничений в связи с коронавирусом церкви будут закрыты.

Однако это не отменяет духовную сторону вопроса. В Страстную пятницу стоит уделить внимание размышлениям о подвиге Христа и прочесть соответствующую библейскую историю (например, 23 глава от Луки).

Не будет лишним и подать милостыню, сотворить любое доброе дело, помочь кому-то и принести тем самым людям радость. Можно навестить родного человека, с которым давно не общались. Примириться и простить обиды, которые накопились. Главное – это благие устремления, искреннее желание отдать Господу дань уважения.

Страстная пятница – наиболее строгий день Великого поста. Согласно традициям, в этот день лучше полностью отказаться от еды, позволив себе немного хлеба с холодной водой.

Развлекательные и увеселительные мероприятия в этот день под запретом – верующие вспоминают страдания Христа.

Заниматься домашними делами в Страстную пятницу не положено. Тем более, что накануне был Чистый четверг, в который принято убираться и избавляться от накопившегося мусора в доме.

Издавна на Руси в такой день старались соблюдать весьма строгие правила, например: не работать на земле, не шить и не вязать, не готовить. Однако образ жизни современного человека сильно изменился с тех пор, и порой у нас просто нет выбора: в Страстную пятницу приходится идти на работу, одевать и кормить детей, идти в магазин или готовить ужин. Если это сделано по необходимости и во благо, то не возбраняется священниками.

Напомним, в апреле РПЦ дала подробную инструкцию, как освятить кулич на Пасху в домашних условиях.