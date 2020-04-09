Стройка идёт даже ночью: военные показали, как возводят медцентр для больных коронавирусом в Новосибирске
сегодня 16:34
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Фото пресс-службы ЦВО
Военные строители завершают возведение каркаса многофункционального медицинского центра для заражённых коронавирусом в Новосибирске; работы на объекте идут круглосуточно.
Многофункциональный медицинский центр на 160 мест в Новосибирске для госпитализации пациентов с COVID-19 военные строители обещают сдать в рекордно короткий срок. Сейчас они заканчивают возведение стен и каркаса в корпусе площадью более 14 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
«Работы выполнены на 95 %, уже завершено возведение стен нового медцентра, что составило 6197 м2. Всего смонтировано более 700 тонн металлоконструкций — это 100 % от общего объёма основного каркаса», – уточнили в пресс-службе.
Теперь строители приступили к установке оконных рам и проведению внутренних работ по монтажу вентиляционной системы и перегородок внутренних помещений.
Как уточнили в военном ведомстве, специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю. Задействовано более 500 человек, из них 170 выходит в ночную смену.
Параллельно со строительством организована поставка медицинского оборудования: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов. Формируется запас лекарственных препаратов.
Напомним, по данным на утро 16 апреля коронавирус подтвердился у 11 новых пациентов.