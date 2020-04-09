Стройка идёт даже ночью: военные показали, как возводят медцентр для больных коронавирусом в Новосибирске

Военные строители завершают возведение каркаса многофункционального медицинского центра для заражённых коронавирусом в Новосибирске; работы на объекте идут круглосуточно.

Многофункциональный медицинский центр на 160 мест в Новосибирске для госпитализации пациентов с COVID-19 военные строители обещают сдать в рекордно короткий срок. Сейчас они заканчивают возведение стен и каркаса в корпусе площадью более 14 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Работы выполнены на 95 %, уже завершено возведение стен нового медцентра, что составило 6197 м2. Всего смонтировано более 700 тонн металлоконструкций — это 100 % от общего объёма основного каркаса», – уточнили в пресс-службе.

Теперь строители приступили к установке оконных рам и проведению внутренних работ по монтажу вентиляционной системы и перегородок внутренних помещений.

Как уточнили в военном ведомстве, специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю. Задействовано более 500 человек, из них 170 выходит в ночную смену.

Параллельно со строительством организована поставка медицинского оборудования: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов. Формируется запас лекарственных препаратов.