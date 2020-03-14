Теракт в школе в Красноярске предотвратила ФСБ
Фото pixabay.com
В России пресекли очередную бойню в школе, на этот раз в Красноярске; об этом сообщают со ссылкой на ФСБ.
В Красноярске пресекли бойню в школе, которую готовил подросток 2006 года рождения.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.
Мотивы подростка пока неизвестны. Как сообщает источник, у парня изъяли обрез охотничьего ружья, предположительно, самодельные взрывные устройства и личные дневники, в которых он писал о подготовке преступления.
В какой именно школе готовилось преступление, не сообщается.
Напомним, в марте из-за угрозы теракта в Новосибирске экстренно приземлили самолёт.
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