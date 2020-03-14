Теракт в школе в Красноярске предотвратила ФСБ

сегодня 19:11 Поделиться

Фото pixabay.com

В России пресекли очередную бойню в школе, на этот раз в Красноярске; об этом сообщают со ссылкой на ФСБ.

В Красноярске пресекли бойню в школе, которую готовил подросток 2006 года рождения.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.

Мотивы подростка пока неизвестны. Как сообщает источник, у парня изъяли обрез охотничьего ружья, предположительно, самодельные взрывные устройства и личные дневники, в которых он писал о подготовке преступления.

В какой именно школе готовилось преступление, не сообщается.

Напомним, в марте из-за угрозы теракта в Новосибирске экстренно приземлили самолёт.