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Тест на коронавирус: кому назначают и как делают

сегодня 17:24

Фото Pixabay.com, инфографика – stopcoronavirusrf

Сделать тест на коронавирус сегодня можно как по медицинским показаниям, так и по собственной инициативе; анализы на вирус в России делают методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

По данным на 16 апреля, за всё время пандемии в России проведено более 1,5 миллиона тестов на коронавирус. Исследования проводятся в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех регионах страны, в лабораториях государственных медицинских организаций, а также в частных негосударственных лабораториях, сообщается на портале «СтопКоронавирус.рф».

«На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем. Они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции», – отметили в Роспотребнадзоре.

Сегодня врачи назначают тест на коронавирус всем, кто приехал из стран, где много инфицированных, тем, кто контактировал с заразившимися и пациентам с диагнозом «пневмония». В этих случаях анализ делают бесплатно.

В апреле у россиян появилась возможность сдать тест на коронавирус и по собственной инициативе. Как ранее рассказывал Сиб.фм, стоимость такой услуги – в районе двух тысяч рублей. Отдельно оплачивается выезд врача на дом, если компания предлагает такую услугу.

Согласно руководству ВОЗ, анализы на вирус SARS-CoV-2 должны проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией. Это самый точный и надёжный метод диагностики вирусной инфекции, который позволяет обнаружить даже очень небольшое количество генетического материала (РНК) вируса в биологическом материале человека. Предпочтительно брать мазок из ротоглотки или носоглотки, потому что в кале и крови вирусов меньше.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал о симптомах коронавируса у детей, взрослых и пожилых людей.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус
анализ

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