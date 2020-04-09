Точное количество заражённых коронавирусом российских военных впервые озвучило Минобороны

сегодня 21:08 Поделиться

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В Тюменском высшем военном инженерном училище выявили коронавирус у 14 военнослужащих и одного гражданского; ранее речь шла о трёх заболевших.

Министерство обороны озвучило число заболевших военнослужащих в Тюменском высшем военном инженерном училище. Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 15 человек, один из которых гражданский. Об этом передаёт РБК.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о трёх случаях выявления коронавирусной инфекции среде военнослужащих. Это прапорщик, полковник и мичман Северного флота, двое последних проходили лечение в стационарных условиях.

По данным «Коммерсанта», с ними контактировало более 100 военнослужащих. Всех их обследовали на наличие коронавирусной инфекции. При этом в лечебных учреждениях Минобороны развернули 4800 инфекционных коек и подготовили 32 госпиталя.

Напомним, 16 апреля военные рассказали, как идёт возведение инфекционного госпиталя в Новосибирске.