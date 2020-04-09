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Точную реконструкцию военного самолёта Ла-5 завершают в Новосибирске

сегодня 10:41

Фото с сайта НГТУ

В Новосибирском государственном техническом университете инженеры лаборатории реставрации военных самолётов завершают работы по точной реконструкции самолёта Ла-5; студентам и преподавателям НГТУ помогают сотрудники фирмы «Авиареставрация».

Ла-5 – это один из массовых истребителей Второй мировой войны. Он почти на 80 % состоит из дерева. В самолёте, конструктором которого выступил Семён Лавочкин, металлическими были шасси, силовая установка и вооружение.

За 75 лет, прошедшие со дня окончания Великой Отечественной войны, деревянные детали истребителя не сохранились. Поэтому для восстановления фюзеляжа инженеры лаборатории НГТУ заново склеили его из берёзового шпона. Для того, чтобы самолёт имел оригинальную прочность, нужно было выклеить до шести слоёв шпона. Этой работой реставраторы занимались больше года – 16 месяцев.

«Когда меня спрашивают, где мы нашли этот самолёт, я отвечаю – в Маслянинском лесхозе», – шутит руководитель работ, профессор кафедры прочности летательных аппаратов Владимир Бернс.

Он отметил, что долгое время считалось, что в России утеряна технология работы с древесиной, нет нужных материалов и клеев. В лаборатории доказали, что сибирские сосны ничем не уступают белой канадской ели, а по прочности даже превосходят.

Владимир Бернс отметил, что, несмотря на то, что российские клеи менее технологичны, они выдерживают большие нагрузки по сравнению с импортными аналогами.

Раньше попытки восстановить истребитель Ла-5 предпринимались, но безуспешно. Самолёт новосибирцев после окончания реставрации передадут в музей военной техники города Верхняя Пышма Свердловской области.

Напомним, в августе прошлого года в Новосибирск из США прибыли два фронтовых бомбардировщика Ту-2, которые будут реставрированы в НГТУ.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

НГТУ
новосибирск
самолёты

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