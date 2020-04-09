Ущерб экономике и масштабы безработицы из-за коронавируса подсчитаны в России

сегодня 08:39 Поделиться

Фото Pixabay.com

Убытки всей сферы услуг из-за коронавируса могут составить 77,5%; потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.

Эксперты подсчитали убытки отраслей экономики и спрогнозировали масштабы безработицы из-за коронавируса в России. В сфере услуг самые большие потери ожидаются у гостиниц и предприятий общепита. Такие оценки приводятся в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

В целом наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.

По мнению экспертов, сильнее всех во время кризиса пострадает сфера услуг. Меньше всего пандемия затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства.

Прогнозируемый ущерб сферы услуг — 77,5%, производство одежды и обуви потеряет около 52,7%, области культуры и спорта, организации досуга — 46,1%.

Гораздо меньше убытки ожидаются в производстве продуктов питания и табака — всего 3,9%, сельское и лесное хозяйства, рыболовство потеряют 5,1%, добыча полезных ископаемых — 6,6%.

В то же время аналитики выразили надежду, что власти не допустят такого значительного ущерба и будут предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.

Напомним, 15 апреля Владимир Путин в видеообращении пообещал бизнесу и регионам дополнительную поддержку.