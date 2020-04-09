В Бурятии подтверждено 103 заражения коронавирусом

сегодня 09:11 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Бурятии официально подтверждено более 100 случаев COVID-19; два пациента умерли.

По данным оперативного штаба Бурятии, на утро 16 апреля в регионе официально подтверждено 103 случая заражения коронавирусом.

В стационаре продолжают лечение 75 пациентов. 24 – благополучно выздоровели, двое – умерли.

«На 16.04.2020 г. находится на госпитализации 15 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 37 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 25, старше 65 лет – 7 человек. В реанимации находится 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 1 больной — на аппарате ИВЛ», – говорится в сообщении оперативного штаба.

Напомним, в Новосибирске коронавирус подтверждён у 53 пациентов.