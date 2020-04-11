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В Кемеровской области режим самоизоляции продлён до 26 апреля

вчера 23:56

Фото администрации Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в обращении к жителям Кузбасса сообщил о продлении режима самоизоляции; вынужденный отдых продлится до 26 апреля.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Кемеровской области остаётся напряжённой. Поэтому глава региона Сергей Цивилёв объявил о продлении режима самоизоляции.

В своём обращении к населению губернатор Кемеровской области подчеркнул, что режим самоизоляции не позволил быстро распространиться коронавирусной инфекции на территории региона.

«Мы выиграли время, и сегодня регион гораздо лучше готов к борьбе с коронавирусом, чем месяц назад. Есть достаточное количество коек, аппаратов ИВЛ, а наши врачи готовы работать круглосуточно, чтобы сохранить здоровье кузбассовцев», — сказал Сергей Цивилёв.

Он доложил, что тесты на новую инфекцию проводят уже четыре лаборатории региона. Заводы активно выпускают клапаны для аппаратов ИВЛ, антисептики, костюмы индивидуальной защиты для врачей. Эти предметы поставляются в соседние регионы.

Губернатор сообщил, что в регионе временно закрыты для посещения все парки, скверы и детские площадки, введён запрет на выезд из региона по личным нуждам, приостановлены массовые религиозные обряды и церемонии. Последнее решение принято с учетом позиции Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который рекомендовал духовенству призывать прихожан к молитве дома. При этом храмы и другие религиозные объекты остаются открытыми.

Сергей Цивилёв снова призвал кемеровчан соблюдать простые и необходимые ограничения, а также оставаться дома. По возможности, помогать пожилым родственникам и соседям.

Напомним, в Республики Башкирия режим самоизоляции продлён до конца мая.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

карантин
Кемеровская область
коронавирус

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