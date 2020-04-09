В России обновился рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки

сегодня 15:15 Поделиться

Фото оперативного штаба

За сутки в России выявили 3488 новых случаев заражения коронавирусом; погибли больше 200 человек.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 34 летальных исхода от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Об этом 16 апреля сообщил оперативный штаб. Это стало рекордным приростом смертей за всё время – днём ранее погибли 28 человек.

Общее число больных тем временем достигло 27 938 заражённых. За прошедшие сутки выявили 3488 новых случаев заболевания.

Больных зарегистрировали в 78 регионах России. Субъектом, в котором до сих пор не было выявлено ни одного заболевшего, остаётся Республика Алтай.