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В России обновился рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки

сегодня 15:15

Фото оперативного штаба

За сутки в России выявили 3488 новых случаев заражения коронавирусом; погибли больше 200 человек.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 34 летальных исхода от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Об этом 16 апреля сообщил оперативный штаб. Это стало рекордным приростом смертей за всё время – днём ранее погибли 28 человек.

Общее число больных тем временем достигло 27 938 заражённых. За прошедшие сутки выявили 3488 новых случаев заболевания.

Больных зарегистрировали в 78 регионах России. Субъектом, в котором до сих пор не было выявлено ни одного заболевшего, остаётся Республика Алтай.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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