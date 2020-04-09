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В России установлен новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки

сегодня 14:55

Фото с сайта pixabay.com

Коронавирусом в России заразились больше 27 тысяч человек; за прошедшие сутки выявили почти 3,5 тысячи заражённых.

В России за прошедшие сутки выявили 3488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 апреля сообщил оперативный штаб. По данным оперштаба, общее число больных достигло 27 938 человек. Новые случаи зарегистрировали в 78 регионах страны.

За сутки скончались 34 человека, общее число летальных исходов достигло 232.

Выздоровели за всё время 2304 человека. За последние сутки из больниц выписали 318 пациентов.

В Новосибирске зарегистрировано 64 случая. Скончались два человека.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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коронавирус

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