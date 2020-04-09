В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом

сегодня 14:47 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Число заражённых коронавирусом в России превысило 25 тысяч человек; за сутки выявили больше 3448 новых случаев.

По данным на 16 апреля, за последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода.

За сутки в России полностью выздоровели 318 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.