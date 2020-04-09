Владимир Путин перенёс шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

сегодня 22:46 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

Из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекции президент России перенёс все торжества, связанные с празднованием 75-летия Победы в Великой отечественной войны; это касается и всенародного шествия «Бессмертный полк».

В мероприятиях посвящённых Дню Победы участвует вся страна. Это не только Парад Победы но и ставшее традиционным всенародное шествие «Бессмертный полк». Президент России в своем обращении перенёс все праздничные мероприятия.

«Риски связанные с эпидемией, пик которой не пройден ещё чрезвычайно высоки. Это не даёт мне права начать подготовку к Параду Победы и другим массовым мероприятиям», — сказал Владимир Пути.

Президент России отдельно обратился к участникам акции «Бессмертный полк».

«Разделяю ваши чувства. Потому что сам, не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами. Все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем несравнимом, шествии. Понимаю ,что для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Он с нами навсегда», — отметил глава государства.

Эту дату невозможно отменить, перенести. Этого и не будут делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. По словам президента будет сделано всё, чтобы ветераны чувствовали заботу и благодарность, задействованы все возможности.

«Уверен, что 9 мая, День Победы, как и всегда станет объединяющим. Для общества, для нашего народа, для всей страны. Придаст нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня», — заявил Владимир Путин.

Он обещал, что после этого будут проведены все запланированные на 9 мая мероприятия. Это будет сделано тепло и торжественно. В нынешнем 2020 году, тем более, что этот год объявлен Годом памяти и славы. Будет и главный парад в Москве, на Красной площади. Будет и марш бессмертного полка.

Напомним, 15 апреля Владимир Путин провёл совещание по поддержке регионов и бизнеса в связи с коронавирусом.