Вторая жертва коронавируса и рекордный прирост заболевших в Новосибирске: хроника событий и последние новости к 12:00 16 апреля

сегодня 12:01 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, Алексея Чистякова, Сиб.фм

Коронавирус продолжает отправлять новосибирцев в больничные палаты – к утру 16 апреля диагноз подтвердился уже у 64 человек, двое из которых умерли; власти на растущую динамику реагируют ожидаемо – закрыты торговые центры, храмы, кладбища.

Новые жертвы

Эпидемия коронавируса в Новосибирске растёт и вширь, и ввысь – заражённых с каждым днём всё больше. К утру 16 апреля медики заявили сразу об 11 заболевших – такого показателя в регионе не было с начала эпидемии. Изменились цифры и в графе «умершие»: во вторник врачи потеряли первого пациента, к утру четверга – второго.

Оба мужчины, по данным оперативного штаба, имели ряд хронических патологий, которые усугубляли течение болезни.

У первого пациента были сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца. У второго – ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет.

Кроме растущей коронавирусной смертности пугает ещё и то, что диагноз COVID-19 всё чаще стали ставить новосибирцам, которые не покидали регион. Если раньше большинство заражений были завозными, то теперь очевидно, что вирус циркулирует внутри города.

По данным оперативного штаба, из 11 новых заболевших четыре человека были из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов.

При этом семь человек никуда не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали.

Меньше контактов

15 апреля власти Новосибирска из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции объявили о закрытии городских кладбищ. Предварительный срок действия ограничения – до 30 апреля.

Как уточнили в мэрии, исключение составляют траурные процессии, в которых принимают участие супруги, близкие и иные родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность погребения умершего. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы.

18 апреля аналогичный запрет начнёт действовать на всей территории Новосибирской области.

Как говорится в сообщении оперативного штаба региона, «всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населённых пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек, с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ (кроме случаев погребения).

Со следующего дня – 19 апреля – на этих же территориях приостановят деятельность рынки продовольственных и промышленных товаров».

Коронавирус отменил и традиционный общегородской субботник.

«Субботник по весенней уборке города переносится до окончания режима повышенной готовности», – сообщили в пресс-центре мэрии.

Есть где лечить

Инфекционный госпиталь открылся 15 апреля в Новосибирске на базе Городской клинической больницы № 11. После перепрофилирования помещений уже с 20 апреля здесь будут оказывать помощь пациентам с подтверждённым диагнозом COVID-19 или с подозрением на эту инфекцию в стационарных условиях.

Власти региона решили использовать этот госпиталь не просто как инфекционную больницу для COVID-19, а как распределительный центр. Это сделано для исключения или минимизации рисков возникновения внутрибольничных инфекций. По словам губернатора Андрея Травникова, сюда будут поступать все пациенты с симптомами, которые говорят о том, что есть риск заражения коронавирусом – это пневмонии, ОРВИ с характерными симптомами. Для таких пациентов выделены отдельные этажи.

Есть и ещё одна новость. В посёлке Линёво Новосибирской области готовят к открытию новый мобильный госпиталь для лечения заражённых коронавирусом.

На месте уже подготовлено оборудование, на закупку которого ушло около 8 миллионов рублей. Модуль будет играть роль инфекционного отделения при линёвской ЦРБ, так как такого в местной поликлинике нет.

Напомним, накануне застрявшие во Вьетнаме туристы из Новосибирска обратились за помощью к губернатору Андрею Травникову.