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Второй пациент умер в Новосибирске от коронавируса

сегодня 10:08

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске зарегистрирована вторая смерть от коронавируса; об этом сообщил оперативный штаб.

В Новосибирске от коронавируса умер второй пациент. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Второй умерший пациент – иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет», – говорится в сообщении.

Мужчина ехал на грузовике из Москвы, в дороге почувствовал себя плохо. На скорой помощи его доставили в инфекционную больницу Новосибирска. Накануне пациента подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, в Новосибирской области за последние сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск
пациент умер

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