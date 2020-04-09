Второй пациент умер в Новосибирске от коронавируса

сегодня 10:08 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске зарегистрирована вторая смерть от коронавируса; об этом сообщил оперативный штаб.

В Новосибирске от коронавируса умер второй пациент. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Второй умерший пациент – иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет», – говорится в сообщении.

Мужчина ехал на грузовике из Москвы, в дороге почувствовал себя плохо. На скорой помощи его доставили в инфекционную больницу Новосибирска. Накануне пациента подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, в Новосибирской области за последние сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом.