Выросло количество заболевших коронавирусом в Иркутске

сегодня 08:51 Поделиться

Фото pixabay.com

За последние сутки больных коронавирусом стало больше в Иркутске; общее число теперь 49.

В Иркутской области стало больше заражённых коронавирусом. По данным оперативного штаба на утро 16 апреля в больницах находятся 43 пациента, четверо выздоровели, двое скончались. Прирост за сутки – два человека.

Как отмечают в оперштабе, среди заболевших есть дети.

Напомним, по данным оперативного штаба Новосибирской области в регионе подтверждено 53 случая коронавируса.