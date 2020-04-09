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Выросло количество заболевших коронавирусом в Иркутске

сегодня 08:51

Фото pixabay.com

За последние сутки больных коронавирусом стало больше в Иркутске; общее число теперь 49.

В Иркутской области стало больше заражённых коронавирусом. По данным оперативного штаба на утро 16 апреля в больницах находятся 43 пациента, четверо выздоровели, двое скончались. Прирост за сутки – два человека.

Как отмечают в оперштабе, среди заболевших есть дети.

Напомним, по данным оперативного штаба Новосибирской области в регионе подтверждено 53 случая коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Иркутская область
коронавирус

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