Выросло количество заболевших коронавирусом в Иркутске
Фото pixabay.com
За последние сутки больных коронавирусом стало больше в Иркутске; общее число теперь 49.
В Иркутской области стало больше заражённых коронавирусом. По данным оперативного штаба на утро 16 апреля в больницах находятся 43 пациента, четверо выздоровели, двое скончались. Прирост за сутки – два человека.
Как отмечают в оперштабе, среди заболевших есть дети.
Напомним, по данным оперативного штаба Новосибирской области в регионе подтверждено 53 случая коронавируса.
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