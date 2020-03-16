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Высокопоставленный чиновник в Алтайском крае попался на взятке: за покровительство бизнесмену он потребовал два миллиона

сегодня 14:47

Фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ региона; он попался на взятке.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Чиновника подозревают в получении взятки и покровительстве по службе.

«По данным следствия, заместитель министра получил взятку в размере 2 миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приёмку выполненных работ», – говорится в сообщении краевого Следкома.

В настоящее время заместитель министра задержан. Сотрудники СК и ФСБ провели обыски по месту его жительства и работы. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 16 марта замглавы Барнаула попался на взятке в 3 миллиона рублей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Алтайский край
Следственный комитет
взятка

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