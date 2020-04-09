За продажу детям никотиновых жвачек и леденцов в Новосибирской области будут штрафовать

сегодня 19:43 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Внесение поправок в региональное законодательство одобрил комитет Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению; за продажу детям бестабачной никотиносодержащей продукции и вовлечение несовершеннолетних в употребление таких товаров грозит штраф.

В четверг, 16 апреля, на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Речь идёт о введении штрафов за продажу детям бестабачной никотиносодержащей продукции и вовлечение несовершеннолетних в употребление таких товаров.

Накануне, 15 апреля, на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике депутаты поддержали поправку в областной закон «О защите прав детей в Новосибирской области». Эта поправка запрещает продажу детям бестабачной никотиносодержащей продукции.

Ранее, в декабре 2019 года, сессия Законодательного собрания Новосибирской области по инициативе депутатов Олега Сметанина и Алексея Александрова приняла обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. В обращении содержалась просьба ускорить разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на устранение пробелов правового регулирования в сфере оборота никотиносодержащей продукции, а также ввести запрет на продажу такой продукции лицам, не достигшим совершеннолетия. Теперь такую норму депутаты вводят областным законом.

«Я уже несколько месяцев назад призывал всех максимально оперативно, быстро и действенно отреагировать на эту проблему на уровне всей страны, – прокомментировал ситуацию депутат регионального парламента Олег Сметанин. – Уже тогда у нас Сибири были зафиксированы случаи смертей детей от этого яда. Сегодня ситуация не изменилась к лучшему, проблема стала только масштабней, приобрела черты национальной катастрофы. И мы обязаны реагировать на ситуацию, чтобы защитить будущее наших детей, их жизни и здоровье!»

Поправки в Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», внесённые в декабре 2015 года, запрещают оптовую и розничную торговлю насваем и снюсом (сосательным табаком). Однако производители нашли лазейки в законах и начали выпускать никотиновые леденцы, жевательные резинки и прочую не менее опасную для детей продукцию.

«Дельцы, которые на этом наживаются, уже выпускают никотиновые конфеты, никотиновый мармелад, – объяснил суть проблемы депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Сметанин ещё в декабре 2019 года. – Дети закладывают жвачку под губу, и никотин сразу поступает в кровь. А дозы там бешеные: в одной жвачке, как в трёх пачках сигарет. Можете себе представить, как это отражается на ребёнке? Хочу добавить, что торговцы отравой постоянно меняют её состав. Запретили табачные смеси – придумали никотиновые... Поэтому важно, чтобы законодательство не "било по хвостам", играя в догонялки с продавцами "безобидных" конфеток, наркоторговцами, а работало на упреждение».

Предлагаемые в региональный закон поправки, рассмотренные 16 апреля, касаются торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией. А именно – законопроект предусматривает введение штрафов. Продажа детям (лицам, не достигшим 18-летнего возраста) бестабачной никотиносодержащей продукции влечёт наложение административного штрафа: от 3 до 5 тысяч рублей – на граждан, от 40 до 50 тысяч рублей – на должностных лиц, от 250 до 350 тысяч рублей на юридических лиц. Те же суммы штрафов предусмотрены за вовлечение детей (лиц, не достигших 18-летнего возраста) в потребление бестабачной никотиносодержащей продукции. Комитет единогласным решением депутатов рекомендовал сессии Законодательного собрания региона принять законопроект во втором чтении.

По словам заместителя председателя комитета Евгения Смышляева, список способов вовлечения несовершеннолетних планируется расширить.

«В том числе это и приобретение для несовершеннолетних, и предложение приобретения для них бестабачной никотиносодержащей продукции и прочие способы вовлечения несовершеннолетних», – отметил Евгений Смышляев.

Как пояснил парламентарий, законопроект носит упреждающий, превентивный характер, поскольку меры борьбы с торговлей бестабачной никотиносодержащей продукцией сейчас разрабатываются на федеральном уровне.

Рассмотрение административных дел данной категории будут осуществлять комиссии по делам несовершеннолетних, а составлять протоколы – исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Напомним, 15 апреля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области утвердили процедуру контроля оборота древесины.