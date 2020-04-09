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Закрыли храмы, кладбища и рынки: из-за коронавируса в Новосибирске ввели дополнительные ограничения

сегодня 12:06

Фото ОК.ру

В Новосибирской области будут закрыты все рынки, храмы и кладбища; такое решение принял губернатор.

В Новосибирске с 18 апреля приостанавливается посещение гражданами культовых зданий.

Запрещается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

В Новосибирске, Новосибирском районе и всех населённых пунктах с численностью населения более 23 тысяч человек с 18 апреля ограничивается посещение кладбищ.

С 19 апреля на этих же территориях будет приостановлена работа продовольственных и непродовольственных рынков.

Крупные новосибирские рынки – «Ленинский», «Октябрьский» и «Центральный», подтвердили Сиб.фм информацию о закрытии с 19 апреля. От подробных комментариев представители рынков отказались, сообщив лишь, что проведут работу с арендаторами и проинформируют их о закрытии.

Напомним, из-за коронавируса в Новосибирске отменили общегородской субботник.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

кладбища
коронавирус
Новосибирск
рынки

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