Закрыли храмы, кладбища и рынки: из-за коронавируса в Новосибирске ввели дополнительные ограничения

сегодня 12:06 Поделиться

Фото ОК.ру

В Новосибирской области будут закрыты все рынки, храмы и кладбища; такое решение принял губернатор.

В Новосибирске с 18 апреля приостанавливается посещение гражданами культовых зданий.

Запрещается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

В Новосибирске, Новосибирском районе и всех населённых пунктах с численностью населения более 23 тысяч человек с 18 апреля ограничивается посещение кладбищ.

С 19 апреля на этих же территориях будет приостановлена работа продовольственных и непродовольственных рынков.

Крупные новосибирские рынки – «Ленинский», «Октябрьский» и «Центральный», подтвердили Сиб.фм информацию о закрытии с 19 апреля. От подробных комментариев представители рынков отказались, сообщив лишь, что проведут работу с арендаторами и проинформируют их о закрытии.

Напомним, из-за коронавируса в Новосибирске отменили общегородской субботник.