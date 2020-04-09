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Запрет на движение большегрузов по дорогам Новосибирска весной 2020 года вводить не будут

сегодня 16:56

Фото с сайта pixabay.com

Большегрузы смогут беспрепятственно ездить по дорогам Новосибирска весной этого года; ограничения не стали вводить в целях поддержки экономики страны.

Временное ограничение движения большегрузного транспорта по автодорогам общего пользования Новосибирска весной вводить не будут. Об этом сообщили в мэрии сибирской столицы.

Как объяснили в администрации города, это сделано в рамках поддержки экономики страны на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Решение принято в соответствии с поручениями, озвученными на совещании у заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина 16 марта», – добавили в мэрии.

Напомним, 15 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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