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«Запускают болезни»: новосибирцы стали реже ходить к врачам из-за страха перед коронавирусом

сегодня 14:08

Фото Алексея Чистякова

Новосибирцы стали реже жаловаться на болезни и ходить в медучреждения, опасаясь заразиться коронавирусом; в некоторых случаях самоизоляция оборачивается серьёзными проблемами со здоровьем.

На фоне эпидемии коронавируса люди стали значительно реже обращаться в медучреждения с другими болезнями. Кто-то думает, что его недуг – мелочь на фоне пневмонии, кто-то просто боится контактировать с людьми. Итоги оказываются плачевными. Об этом в разговоре с корреспондентом Сиб.фм рассказала врач-терапевт новосибирской клиники «Здравица» Варвара Веретюк.

«Нас, врачей, эта ситуация беспокоит. Из-за того, что пациенты стараются сидеть дома и терпеть до последнего, мы начали сталкиваться с запущенными случаями других болезней, от камней в желчном пузыре с его острым воспалением до инфаркта», – отметила медика.

Она подчеркнула – коронавирус не отменил другие болезни.

«Если боль не проходит, обязательно обращайтесь к специалистам. Да, врачи сейчас заняты, перегружены, но, тем не менее, мы всегда готовы и отвечать на вопросы, и помогать», – добавила она.

Напомним, 16 апреля врач напомнила об основных симптомах коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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