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Жертва самоизоляции: мужчина выбросил жену с балкона в Сибири

сегодня 11:36

Фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет предъявил обвинение жителю Иркутской области; в период самоизоляции он выбросил жену с пятого этажа.

Следственный отдел по Нижнеилимскому району предъявил обвинение 34-летнему местному жителю в покушении на убийство. Об этом сообщает сайт СК.

По версии следствия, днём 12 апреля в городе Железногорске-Илимском обвиняемый сбросил свою супругу с балкона пятого этажа. Это случилось в ходе конфликта, произошедшего между ними во время распития спиртных напитков.

Как сообщает Следком, 32-летняя пострадавшая в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Следователи уже установили свидетелей случившегося. Они пытались отговорить мужчину от совершённого деяния, а позже сами его задержали и передали полиции. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в июле 2019 года житель Мысков случайно сбросил подругу с балкона.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Иркутская область
Следственный комитет
коронавирус
самоизоляция

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