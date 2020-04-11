Главное из выступления губернатора Травникова о коронавирусе в Новосибирской области: дистанционное обучение, закрытие храмов на Пасху, дачный сезон

сегодня 17:49 Поделиться

Сегодня губернатор Новосибирской области объявил о новых ограничительных мерах по сдерживанию коронавируса; школьники продолжат учиться из дома, храмы не откроются на Пасху, а дачникам нужно быть предельно осторожными.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил дистанционное обучение в школах до 30 апреля

Это касается Новосибирска, Бердска, Оби, Кольцово. Также дистанционно будут обучаться жители населённых пунктов, где проживает больше 23 тысяч человек. Травников отметил, что главы районов могут самостоятельно корректировать эту меру в зависимости от обстановки. Так, руководитель Убинского района вернул дистанционное обучение в местных школах после выявления первого случая заражения коронавирусом.

Парад Победы не пройдёт на площади Ленина

Андрей Травников поддержал решение президента Владимира Путина, который 16 апреля заявил о переносе парада с 9 мая на более позднюю дату. При этом, как отметил глава региона, подготовка к нему продолжится в штатном режиме.

«Об этом достигнута договорённость с командующим армией. Тренировки будут проходить с соблюдением всех мер безопасности», – сказал он.

Точная дата проведения парада не уточняется. СМИ сообщают, что он может пройти 24 июня, однако официального подтверждения этой информации нет. Также Путин перенёс акцию «Бессмертный полк» и заявил об отмене всех майских празднований в честь 75-летия Победы.

Травников заявил о наличии «плана действий» на случай, если верующие решат пойти в церковь на Пасху

По словам губернатора, власти не исключают такого варианта развития событий. При этом это будет рассматриваться как нарушение закона, подчеркнул Андрей Травников.

«План действий на такой случай у нас есть», – сказал руководитель субъекта.

Ранее в Новосибирской области запретили походы в храмы на Пасху. У жителей региона это вызвало возмущение, так как это произошло после разрешения на работу для салонов красоты. Новосибирцы писали гневные комментарии об отсутствии необходимости запрещать посещение церквей. Несмотря на это, до 19 апреля вход в храмы закрыт. Во время Пасхи священники будут транслировать служения в социальной сети «ВКонтакте» и на хостинге YouTube.

Работа летних лагерей для детей в Новосибирской области под вопросом

Как сообщил Андрей Травников, «всё покажут ближайшие две недели». При этом глава региона отметил, что корректировка расписания летних лагерей неизбежна.

«Первую смену точно не поведём», – сказал он.

Главным показателем для принятия решения станет динамика заболеваемости коронавирусом в регионе. В случае, если она продолжит набирать темпы, то дети в лагеря этим летом не отправятся.

Спортивные центры Новосибирска останутся закрытыми из-за высоких рисков

Как сказал губернатор Травников, спортивные комплексы не будут работать до 30 апреля. Также возможно продление нерабочего режима для многих предприятий. Глава региона мотивировал своё решение тем, что в спорте невозможно соблюдение социальной дистанции.

«Спортивная сфера – одна из самых контактных. Часто скопление людей наблюдается и в раздевалках и в самих залах. Я, например, не могу представить игру в футбол с соблюдением дистанции в 1,5 метра», – объяснил губернатор.

При этом Андрей Травников отметил, что власти помогут предприятиям, которые пострадали из-за коронавируса. Он сказал, что получил открытое письмо от предпринимателей и представителей спортивного сообщества, которые просят о кредитных каникулах и отсрочке платежей по аренде и налогам.

«Конечно, всем, кто из-за вынужденного простоя оказался в ситуации экономического кризиса, будет стараться помогать», – добавил губернатор.

Ранее правительство региона разрешило работать салонам красоты, IT-компаниям, строительным и промышленным фирмам. На данный момент не рассматривается возобновление работы в сфере общепита и спортивной индустрии.

Новосибирским студентам могут разрешить не платить за общежития

Глава региона обратился с соответствующим указанием к ректорам вузов. По его словам, сейчас студенты занимаются дистанционно, поэтому не должны оплачивать проживание в общежитиях.

Андрей Травников сказал, что на сегодняшний день плату за проживание со студентов не взимает только педагогический университет. До 30 апреля вузы перешли на дистанционное обучение.

Андрей Травников не сдавал тест на коронавирус

Губернатор заявил, что ещё не проверялся на наличие COVID-19. При этом он отметил, что при появлении недомогания уже знает, как будет действовать.

«Первым делом я запрусь в кабинете. А во вторую очередь, конечно, сдам тест на коронавирус», – сказал Андрей Травников.

Как сказал губернатор, сейчас он чувствует себя хорошо.