9 Мая традиционный парад на площади Ленина не состоится – губернатор Новосибирской области

сегодня 12:18 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

Традиционный парад центральной площади Новосибирска в этом году не состоится; это связано с действием режима самоизоляции.

Праздничный военный парад 9 мая 2020 года в Новосибирске не состоится, – об этом во время брифинга 17 апреля сообщил губернатор региона Андрей травников.

Тем не менее, как заявил Травников, подготовка к праздничным мероприятиям 9 Мая продолжится.

«Об этом достигнута договорённость с командующим армией. Тренировки будут проходить с соблюдением всех мер безопасности», – сказал он.

Напомним, 16 апреля президент России отменил парад Победы на Красной площади.