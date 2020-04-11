Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

9 Мая традиционный парад на площади Ленина не состоится – губернатор Новосибирской области

сегодня 12:18

Фото Алексея Чистякова

Традиционный парад центральной площади Новосибирска в этом году не состоится; это связано с действием режима самоизоляции.

Праздничный военный парад 9 мая 2020 года в Новосибирске не состоится, – об этом во время брифинга 17 апреля сообщил губернатор региона Андрей травников.

Тем не менее, как заявил Травников, подготовка к праздничным мероприятиям 9 Мая продолжится.

«Об этом достигнута договорённость с командующим армией. Тренировки будут проходить с соблюдением всех мер безопасности», – сказал он.

Напомним, 16 апреля президент России отменил парад Победы на Красной площади.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирская область
Травников Андрей
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

159011
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
87238
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
86612
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71597
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50288
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33408
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
32747
Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии