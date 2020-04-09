«Аэрофлот» прекратил продажу билетов на международные рейсы до августа

сегодня 09:11 Поделиться

Фото авиакомпании «Аэрофлот»

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля; ранее на сайте авиаперевозчика можно было купить билет с датой после 30 апреля.

Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу билетов на международные рейсы до конца июля. Об этом сообщает «КоммерсантЪ». Прежде на сайте авиаперевозчика можно было купить билет на любую дату после 30 апреля.

В данный момент билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа. Техническая возможность приобрести билеты до этой даты отсутствует, сообщает издание.

С 27 марта Россия прекратила авиасообщение с зарубежными странами. Выполняются только рейсы для доставки граждан страны, застрявших за границей.

Напомним, 9 апреля «Аэрофлот» перестал возвращать деньги за аннулированные билеты.