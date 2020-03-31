Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Акушерку уволили за шутку о медицинских масках в Краснодаре

сегодня 10:44

Кадр из видео

Врач предложила обменять маски на квартиру в центре города; руководство увидело объявление и уволило предприимчивую сотрудницу.

Акушерка из роддома Краснодара предложила обменять медицинские маски и антисептики на «двушку» в центре города и была уволена. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.

Ролик с масками девушка выложила в своём Instagram. В видео она демонстрирует своё «богатство» в период пандемии коронавируса: медицинские маски и антисептик.

Видео подписано словами «Обменяю на "двушку" в центре в Краснодаре».

Как сообщил источник издания, ролик был снят ещё до введения режима самоизоляции и являлся шуткой.

Начальство этот аргумент не сочло оправданием и шутку медика не оценило. Девушке предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

После этого акушерка написала в соцсети: «Ну что, после того видео о коронавирусе ищу работу. Предложения есть?».

В трудовую инспекцию с жалобой на незаконное увольнение в период пандемии коронавируса уволенная акушерка пока не обращалась.

Напомним, в конце марта в России установили наказание за фейки о коронавирусе.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

маски
коронавирус
шутка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

158845
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
86995
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
86531
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71553
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50251
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33402
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
32668
Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии