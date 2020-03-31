Акушерку уволили за шутку о медицинских масках в Краснодаре

сегодня 10:44 Поделиться

Кадр из видео

Врач предложила обменять маски на квартиру в центре города; руководство увидело объявление и уволило предприимчивую сотрудницу.

Акушерка из роддома Краснодара предложила обменять медицинские маски и антисептики на «двушку» в центре города и была уволена. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.

Ролик с масками девушка выложила в своём Instagram. В видео она демонстрирует своё «богатство» в период пандемии коронавируса: медицинские маски и антисептик.

Видео подписано словами «Обменяю на "двушку" в центре в Краснодаре».

Как сообщил источник издания, ролик был снят ещё до введения режима самоизоляции и являлся шуткой.

Начальство этот аргумент не сочло оправданием и шутку медика не оценило. Девушке предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

После этого акушерка написала в соцсети: «Ну что, после того видео о коронавирусе ищу работу. Предложения есть?».

В трудовую инспекцию с жалобой на незаконное увольнение в период пандемии коронавируса уволенная акушерка пока не обращалась.

Напомним, в конце марта в России установили наказание за фейки о коронавирусе.