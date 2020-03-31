Акушерку уволили за шутку о медицинских масках в Краснодаре
Кадр из видео
Врач предложила обменять маски на квартиру в центре города; руководство увидело объявление и уволило предприимчивую сотрудницу.
Акушерка из роддома Краснодара предложила обменять медицинские маски и антисептики на «двушку» в центре города и была уволена. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.
Ролик с масками девушка выложила в своём Instagram. В видео она демонстрирует своё «богатство» в период пандемии коронавируса: медицинские маски и антисептик.
Видео подписано словами «Обменяю на "двушку" в центре в Краснодаре».
Как сообщил источник издания, ролик был снят ещё до введения режима самоизоляции и являлся шуткой.
Начальство этот аргумент не сочло оправданием и шутку медика не оценило. Девушке предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию.
После этого акушерка написала в соцсети: «Ну что, после того видео о коронавирусе ищу работу. Предложения есть?».
В трудовую инспекцию с жалобой на незаконное увольнение в период пандемии коронавируса уволенная акушерка пока не обращалась.
Напомним, в конце марта в России установили наказание за фейки о коронавирусе.
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