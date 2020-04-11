Александр Васильев рассказал о результатах теста на коронавирус и «дурманящем» лечении в Коммунарке

сегодня 09:48 Поделиться

Фото из Instagram Александра Васильева

Ведущий «Модного приговора» сдал два теста на коронавирус; он рассказал, что чувствует апатию и всё время хочет спать, но ему не дают упасть духом.

Результат теста на коронавирус у историка моды Александра Васильева оказался отрицательным, об этом сообщил телеведущий в своём Instagram.

У историка моды подозревали коронавирус. Ведущий «Модного приговора» пытался лечиться народными средствами дома, но Елена Малышева настояла на госпитализации.

Сейчас Александр Васильев проходит лечение в больнице Коммунарки, пока у него диагностировали только двустороннюю пневмонию.

«Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60-70 %», – отметил он.

О выписке из больницы ведущий пока не думает. Домой он рассчитывает поехать не раньше Пасхи.

«Лечение, которое мне назначено, обладает несколько дурманящими свойствами – мне всё время хочется спать и я ощущаю совершенно не характерную для меня апатию. Врачи утверждают, что это абсолютно нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне», – рассказал ведущий.

Впрочем, в своей болезни историк моды увидел даже плюсы. Он отметил, что поскольку у него сейчас нет аппетита, за время лечения он рассчитывает сбросить несколько лишних килограммов.

В завершение ведущий «Модного приговора» поблагодарил всех за поддержку. Как рассказал Васильев, от редакции спецпроектов Первого канала ему передали в больницу корзину с фруктами, а подписчики поддерживают его сообщениями.

«Я благодарю каждого из вас за беспокойство о состоянии моего здоровья, за бесконечный поток добрых пожеланий, который вы с такой любовью обрушили на меня. Ваша поддержка придаёт мне сил», – отметил Александр Васильев.

Напомним, в апреле врачи рассказали об особенностях COVID-19 у молодых пациентов.