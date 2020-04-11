Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса

сегодня 12:53 Поделиться

Фото предоставлено Банком УРАЛСИБ

Кредитование клиентов под 0 % на выплату заработной платы от МСП Банка и бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рамках пакетов услуг по РКО в Банке УРАЛСИБ («Начни с нуля», «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платёжный»); такими способами решили поддержать своих клиентов финансово-кредитные учреждения.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и МСП Банк в рамках мероприятий по поддержке субъектов малого бизнеса предлагают совместное решение для действующих и новых клиентов Банка УРАЛСИБ:

кредитование клиентов под 0 % на выплату заработной платы от МСП Банка;

бесплатное открытие и ведение расчётного счёта в рамках пакетов услуг по РКО в Банке УРАЛСИБ («Начни с нуля», «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платёжный»).

Кредитный продукт для малого и микробизнеса предназначен для финансирования выплат заработной платы и сохранения занятости наёмных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка составляет 0 % годовых. Заёмщик осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определённых правительством Российской Федерации.

Получить подробную информацию о предложении, а также ознакомиться с продуктами и услугами для юридических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии — 8 (800) 700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Напомним, 15 апреля Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам».