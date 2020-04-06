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Без права выгула: собаку поместили на карантин из-за коронавируса в Сибири

сегодня 17:58

Фото с сайта pixabay.com

Первую в России собаку поместили на карантин в Сибири; животное нельзя выводить на улицу.

В Иркутской области в обсерватор поместили первую в России собаку. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Собака породы шпиц помещена на карантин вместе с хозяином. Транзитный пассажир прилетел в регион из Таиланда. Мужчине выдано предписание о помещении в обсерватор. Выводить питомца на улицу – запрещено.

Как считают во Всемирной организации здравоохранения животных, коронавирус может переходить от людей к животным и от животных к людям.

Несколько собак, кошек и тигр оказались заражены коронавирусом.

Напомним, 6 апреля стало известно, что тигрица в зоопарке Нью-Йорка заболела коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Иркутская область
собака
коронавирус
обсерватор

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