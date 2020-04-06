Без права выгула: собаку поместили на карантин из-за коронавируса в Сибири
Фото с сайта pixabay.com
Первую в России собаку поместили на карантин в Сибири; животное нельзя выводить на улицу.
В Иркутской области в обсерватор поместили первую в России собаку. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.
Собака породы шпиц помещена на карантин вместе с хозяином. Транзитный пассажир прилетел в регион из Таиланда. Мужчине выдано предписание о помещении в обсерватор. Выводить питомца на улицу – запрещено.
Как считают во Всемирной организации здравоохранения животных, коронавирус может переходить от людей к животным и от животных к людям.
Несколько собак, кошек и тигр оказались заражены коронавирусом.
Напомним, 6 апреля стало известно, что тигрица в зоопарке Нью-Йорка заболела коронавирусом.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают