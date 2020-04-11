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Без регистрации в России: китайское лекарство применят против коронавируса

сегодня 22:58

Фото с сайта pixabay.com

Премьер-министр России подписал постановление о применении лекарства из Китая для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на него; однако этот препарат ещё не прошёл регистрацию на территории России.

Незарегистрированный лекарственный препарат в России под названием гидроксихлорохин разрешили применять. С его помощью будут лечить пациентов у которых подозревается или уже подтвердился коронавирус. Об этом сообщают РИА Новости.

Применять, хранить и распределять лекарство среди медицинских организаций, в том числе и частных, будет Национальный медицинский кардиологический центр. Росздравнадзор будет следить за безопасностью и эффективностью препарата.

Накануне КНР прислал в Россию около 70 тысяч упаковок гидорксихорохина. Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологичесмкое агентство начало клинические испытания этого препарата. Аналогичные исследования проводят и учёные США.

Кроме того, в ближайшее время начнутся клинические испытания российского препарата. Об этом заявил министр здравоохранения России. Лекарство было протестировано в нескольких государствах.

Напомним, 13 апреля лекарство от коронавируса нашли японские учёные.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Китай
Россия
коронавирус

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