Без регистрации в России: китайское лекарство применят против коронавируса
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Премьер-министр России подписал постановление о применении лекарства из Китая для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на него; однако этот препарат ещё не прошёл регистрацию на территории России.
Незарегистрированный лекарственный препарат в России под названием гидроксихлорохин разрешили применять. С его помощью будут лечить пациентов у которых подозревается или уже подтвердился коронавирус. Об этом сообщают РИА Новости.
Применять, хранить и распределять лекарство среди медицинских организаций, в том числе и частных, будет Национальный медицинский кардиологический центр. Росздравнадзор будет следить за безопасностью и эффективностью препарата.
Накануне КНР прислал в Россию около 70 тысяч упаковок гидорксихорохина. Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологичесмкое агентство начало клинические испытания этого препарата. Аналогичные исследования проводят и учёные США.
Кроме того, в ближайшее время начнутся клинические испытания российского препарата. Об этом заявил министр здравоохранения России. Лекарство было протестировано в нескольких государствах.
Напомним, 13 апреля лекарство от коронавируса нашли японские учёные.
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