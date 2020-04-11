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Более 30 воспитанников военного училища заразились коронавирусом

сегодня 18:21

Фото ОК.ру

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус; об этом сообщили в Министерстве обороны.

У воспитанников московского Нахимовского училища выявили коронавирус. Диагноз подтверждён у 31 курсанта из 155. Сообщает RT.

Отмечается, что состояние всех инфицированных – нормальное. Все заболевшие нахимовцы переведены в санаторий на карантин.

«Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве», – заявили в Минобороны.

Как уточнили в Министерстве обороны, воспитанники училища не принимали участия в репетициях парада Победы.

Напомним, в тюменском военном училище произошла вспышка коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Москва
коронавирус
военное училище

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